L’association Ciné Tours organise une randonnée avec deux circuits de 10 et 17km; Etant donné les nouvelles règles gouvernementales , le pass sanitaire sera demandé au moment de l’inscription. Les tarifs d’inscription sont les suivants: 7€ pour le circuit de 10km et 9€ pour le circuit de 17km; des ravitaillements sont prévus et seront servis dans le respect des gestes barrières; il ne faudra pas oublier son masque.

7€ pour le 10km; 9€ pour le 17km

LE 22 AOUT à partir de 8h30 jusqu’à10h ; départ sous la halle ( à coté de l’église) halle place de l’église tours sur meymont Tours-sur-Meymont Puy-de-Dôme

