Randonnée à thème – La bataille de Fontenoy, 18 juillet 2022, Thury.

Randonnée à thème – La bataille de Fontenoy Rue du Boichet Eglise Thury

2022-07-18 – 2022-07-18 Rue du Boichet Eglise

Thury Yonne Thury

Sur un trajet linéaire, on suit les armées de Charles et de Louis pour suivre les épisodes de la bataille sur le plateau du Deffand et au Solmet, visite du musée de la bataille à Fontenoy. Départ de l’église de Thury à 14 h. Prévoir un véhicule à Fontenoy pour le retour (nous contacter). Distance : 9 km.

accueil@puisaye-tourisme.fr +33 3 86 45 61 31

Rue du Boichet Eglise Thury

