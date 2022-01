Randonnée à Saumont la Poterie Saumont-la-Poterie Saumont-la-Poterie Catégories d’évènement: Saumont-la-Poterie

Saumont-la-Poterie Seine-Maritime Saumont-la-Poterie Partez à la découverte de cette commune, de son histoire, son patrimoine

10kms , 2€/pers

Equipement indispensable, Public averti

Départ à 14h de l’Eglise.

