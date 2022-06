Randonnée à Saint-Briac – Saint-Lunaire en marche

2022-08-06 13:30:00 – 2022-08-06 Départ à 13h30 précises de l’Office du Tourisme de Saint Lunaire, co-voiturage possible entre participants. SAINT-BRIAC LA DUCHE

Rendez vous à la salle omnisports à 13h45

Départ randonnée 14h Parcours long 10 km facile Tarif : 2€.

Possibilité d'adhérer à l'association. Plus de renseignements : secretariat.stluenmarche@gmail.com

