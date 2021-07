Saint-Avit-de-Vialard Saint-Avit-de-Vialard Dordogne, Saint-Avit-de-Vialard Randonnée à Saint-Avis-de-Vialard Saint-Avit-de-Vialard Saint-Avit-de-Vialard Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Avit-de-Vialard

Randonnée à Saint-Avis-de-Vialard Saint-Avit-de-Vialard, 1 août 2021, Saint-Avit-de-Vialard. Randonnée à Saint-Avis-de-Vialard 2021-08-01 08:30:00 – 2021-08-11

Saint-Avit-de-Vialard Dordogne Saint-Avit-de-Vialard Le comité d’animation de Saint-Avit-de-Vialard propose deux circuits de randonnée dimanche 1er août : un circuit de 5km et un circuit de 10km. Rdv à 8h30 pour un départ prévu à 9h.

Inscription : 3€

Pique-nique du midi à apporter si vous le désirez.

Pensez à prendre de bonnes chaussures de marche, de l’eau, des vêtements adaptés à la météo. Le comité d’animation de Saint-Avit-de-Vialard propose deux circuits de randonnée dimanche 1er août : un circuit de 5km et un circuit de 10km. Rdv à 8h30 pour un départ prévu à 9h.

Inscription : 3€

Pique-nique du midi à apporter si vous le désirez.

Pensez à prendre de bonnes chaussures de marche, de l’eau, des vêtements adaptés à la météo. Le comité d’animation de Saint-Avit-de-Vialard propose deux circuits de randonnée dimanche 1er août : un circuit de 5km et un circuit de 10km. Rdv à 8h30 pour un départ prévu à 9h.

Inscription : 3€

Pique-nique du midi à apporter si vous le désirez.

Pensez à prendre de bonnes chaussures de marche, de l’eau, des vêtements adaptés à la météo. dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Avit-de-Vialard Autres Lieu Saint-Avit-de-Vialard Adresse Ville Saint-Avit-de-Vialard lieuville 44.94275#0.86814