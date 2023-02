Randonnée à Puiseux-en-Bray Puiseux-en-Bray Puiseux-en-Bray Catégories d’Évènement: Oise

2023-04-13

Oise Puiseux-en-Bray 0 0 0 Partez pour une randonnée dans la joie et la bonne humeur avec l’Association de Randonnée Nature et Aventure du Pays de Bray.

Départ : parking de la salle des fêtes à 9h30. geneste.philippe@gmail.com +33 6 84 73 13 69 Pixabay

