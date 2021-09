Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Randonnée à Ploubalay – Vallée du Frémur – Saint-Lunaire en marche Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Randonnée à Ploubalay – Vallée du Frémur – Saint-Lunaire en marche Beaussais-sur-Mer, 2 octobre 2021, Beaussais-sur-Mer.

Randonnée à Ploubalay , La vallée du Frémur. Départ parking de l'Eglise de Tréméreuc. Parcours de 10 km, niveau facile. Pour l'équipement, le principal ce sont des bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés selon la météo, de l'eau et un goûter pour la pause en cours de parcours. Parcours de 11 km – difficulté : facile. Pour s'inscrire, c'est tout simple, ou par téléphone auprès de notre Présidente, Françoise Cornu ou par mail où vous pourrez aussi obtenir les informations nécessaires, 2 ou 3 jours avant la randonnée à laquelle vous souhaitez participer. La participation est de 2€ par personne. Samedi 2 octobre 2021 – 13h30 – Parking de l'Office de Tourisme de Saint-Lunaire secretariat.stluenmarche@gmail.com +33 6 74 17 28 48

