Randonnée à Pleurtuit – Saint-Lunaire en marche Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Randonnée à Pleurtuit – Saint-Lunaire en marche Saint-Lunaire, 11 juin 2022, Saint-Lunaire. Randonnée à Pleurtuit – Saint-Lunaire en marche Bureau info tourisme Saint-Lunaire 72 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire

2022-06-11 – 2022-06-11 Bureau info tourisme Saint-Lunaire 72 Boulevard du Général de Gaulle

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire Départ à 13h30 précises de l’Office du Tourisme de Saint Lunaire, co-voiturage possible entre participants. PLEURTUIT – PONT ES OMNES

Rendez vous parking Pont Es Omnes à 13h45 (Références GPS : N48.577907//02.102567)

Départ randonnée 14 h Parcours avec l’ensemble du groupe 10 km facile

Animation : Françoise Tarif : 2€.

Possibilité d’adhérer à l’association. Plus de renseignements : secretariat.stluenmarche@gmail.com Samedi 11 juin 2022 – 13h30 – Rendez-vous au bureau d’information tourisme de Saint-Lunaire secretariat.stluenmarche@gmail.com +33 6 74 17 28 48 Départ à 13h30 précises de l’Office du Tourisme de Saint Lunaire, co-voiturage possible entre participants. PLEURTUIT – PONT ES OMNES

Rendez vous parking Pont Es Omnes à 13h45 (Références GPS : N48.577907//02.102567)

Départ randonnée 14 h Parcours avec l’ensemble du groupe 10 km facile

Animation : Françoise Tarif : 2€.

Possibilité d’adhérer à l’association. Plus de renseignements : secretariat.stluenmarche@gmail.com Samedi 11 juin 2022 – 13h30 – Rendez-vous au bureau d’information tourisme de Saint-Lunaire Bureau info tourisme Saint-Lunaire 72 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Bureau info tourisme Saint-Lunaire 72 Boulevard du Général de Gaulle Ville Saint-Lunaire lieuville Bureau info tourisme Saint-Lunaire 72 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire Departement Ille-et-Vilaine

Randonnée à Pleurtuit – Saint-Lunaire en marche Saint-Lunaire 2022-06-11 was last modified: by Randonnée à Pleurtuit – Saint-Lunaire en marche Saint-Lunaire Saint-Lunaire 11 juin 2022 ille-et-vilaine Saint-Lunaire

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine