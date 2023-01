Randonnée à Pleurtuit – Les randonneurs de la baie de Lancieux Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Randonnée à Pleurtuit – Les randonneurs de la baie de Lancieux Pleurtuit, 5 mars 2023, Pleurtuit . Randonnée à Pleurtuit – Les randonneurs de la baie de Lancieux Parking Pont de L’Omnes Pleurtuit Ille-et-Vilaine

2023-03-05 09:30:00 – 2023-03-05 Pleurtuit

Ille-et-Vilaine Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée de 9 à 12 km à Pleurtuit au Bois Joli. Pleurtuit

