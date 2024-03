Randonnée à Normandel Salle des fêtes Charencey, dimanche 14 avril 2024.

Randonnée à Normandel Salle des fêtes Charencey Orne

L’association des Parents d’élèves-Comité de la neige de l’école d’Irai, vous propose une randonnée pédestre. Départ entre 9h et 10h. Plusieurs circuits possibles 5, 10 et 14,5 km. Ravitaillement à mi-parcours. Restauration possible sur place (Formule sandwich frites: dessert avec kir offert.

Pré -inscription jusqu’au 3 avril (si pré-inscription, réduction de 1€ sur la randonnée)

L’association des Parents d’élèves-Comité de la neige de l’école d’Irai, vous propose une randonnée pédestre. Départ entre 9h et 10h. Plusieurs circuits possibles 5, 10 et 14,5 km. Ravitaillement à mi-parcours. Restauration possible sur place (Formule sandwich frites: dessert avec kir offert.

Pré -inscription jusqu’au 3 avril (si pré-inscription, réduction de 1€ sur la randonnée) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14

Salle des fêtes NORMANDEL

Charencey 61190 Orne Normandie apecomitedelaneige@gmail.com

L’événement Randonnée à Normandel Charencey a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Touisme des Hauts du Perche