2022-09-25 14:00:00 – 2022-09-25 17:30:00

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Randonnée pédestre de 6 ou 10 km, organisée par l’Association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant (STPV).

Prenez le temps de regarder et d’admirer la nature, de découvrir le petit patrimoine de Loc-Éguiner Saint-Thégonnec. Rendez-vous au parking de Park an Iliz.

Co-voiturage possible pour les déplacements. Gratuit

