Limogne-en-Quercy 46260 Programme: 9H00 – Café d’accueil des participants: rendez-vous place du Foirail

12H30 – Pique-Nique (sorti du sac) sur la place du Foirail Randonnée pédestre de 10 km le dimanche 12 Juin organisée par l’Association de gym G.V, j’y vais de Limoge en Quercy. Inscription obligatoire au 06.22.50.80.10 / gvjvlimogne@gmail.com gvjvlimogne@gmail.com Programme: 9H00 – Café d’accueil des participants: rendez-vous place du Foirail

12H30 – Pique-Nique (sorti du sac) sur la place du Foirail

