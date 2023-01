Randonnée à Lancieux et Saint-Briac – Les randonneurs de la baie de Lancieux Lancieux Lancieux Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-03-01 13:30:00 – 2023-03-01

Côtes-d’Armor Les randonneurs de la baie de Lancieux vous proposent une randonnée de 9 à 12 km à Lancieux et Saint-Briac. Tarif 2€ pour les non adhérents. Parking mairie Lancieux 1 Rue de la Mairie Lancieux

