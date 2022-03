RANDONNÉE À LA RENAUDIÈRE Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Sèvremoine

RANDONNÉE À LA RENAUDIÈRE LA RENAUDIERE Allée de la Riverette Sèvremoine

2022-04-10 08:00:00 – 2022-04-10 LA RENAUDIERE Allée de la Riverette

Sèvremoine Maine-et-Loire Sèvremoine Maine-et-Loire Les randonnées organisées font leur grand retour. Découvrez celle organisée par le club de cyclisme de La Renaudière : pédestre, cyclo et VTT, il y en a pour tous les goûts :

– 5 parcours pédestres de 9 à 20 km

– 3 circuits cyclo de 20 à 74 km,

