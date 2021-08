Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Randonnée à la journée « Forges Thermal » Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Forges-les-Eaux Au départ de l’ancienne gare thermale, randonnée de 20.5kms aux multiples paysages caractéristiques du Pays de Bray.

Randonnée à la journée, prévoir son pique-nique. 20,5 kilomètres, équipement indispensable, public averti. Inscription obligatoire au 02.35.90.52.10

