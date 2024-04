Randonnée à la journée à la découverte du milieu forestier Allouville-Bellefosse, vendredi 28 juin 2024.

Thierry COSQUER, technicien de l’ONF (Office National des Forêts), vous propose de découvrir et de mieux connaitre un écosystème essentiel pour notre paysage normand la forêt. Au sein de la forêt domaniale du Trait-Maulévrier, cette randonnée vous permettra de mieux connaitre et associer les arbres, de comprendre leurs particularités mais aussi de découvrir et vous familiariser avec les oiseaux qui peuplent nos forêts.

ATTENTION Rendez-vous à 10h30 sur le parking du Chemin de Vaux à Maulévrier Sainte-Gertrude.

Début : 2024-06-28 10:30:00

fin : 2024-06-28 16:30:00

