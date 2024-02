Randonnée à la découverte du Salève Musée de Carouge Carouge GE, samedi 20 avril 2024.

En partenariat avec la section carougeoise du Club Alpin Suisse . À la découverte des curiosités du Salève, dès 18 ans

Randonnée animée par Nicolas Baud (accompagnateur en montagne) et Michel Grivet (Club Alpin Suisse, section carougeoise).

Après avoir atteint le sommet du Salève en téléphérique, vous cheminerez sur sa large crête pour découvrir quelques curiosités :

les rochers de Faverges, la grotte d’Orjobet et le trou de la Tine vont certainement vous surprendre ! La descente se fera également en téléphérique.

• Durée de marche trois heures et quart

sans les pauses

• Difficulté moyenne

• Distance 9 km

• Dénivelé positif et négatif 450 m

• Délai d’inscription dimanche 7 avril 2024

Musée de Carouge Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 307 93 80 https://www.carouge.ch/musee http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-carouge/

