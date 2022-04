Randonnée à la découverte du patrimoine de Curgy Curgy Curgy Catégories d’évènement: Curgy

2022-04-10 13:30:00 – 2022-04-10 17:00:00

Curgy Saône-et-Loire Curgy EUR 2 2 En collaboration avec l’association Curgy Rando, l’Association du Patrimoine Curgéen propose une randonnée d’environ 10 km le dimanche 10 avril 2022, à la portée de tous, qui vous permettra de découvrir le patrimoine de la commune (châteaux, lavoirs, chapelle, église romane…).

Rdv sur le parking de l’église à 13 h 15 pour un départ à 13 h 30. Une petite collation vous attendra à l’arrivée.

