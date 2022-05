Randonnée : À la découverte du Mont Canisy Benerville-sur-Mer, 11 juillet 2022, Benerville-sur-Mer.

Randonnée : À la découverte du Mont Canisy Benerville-sur-Mer

2022-07-11 09:15:00 09:15:00 – 2022-07-11

Benerville-sur-Mer Calvados

Au départ de Villers-sur-Mer, randonnée de 3 à 4h et de 14km environ à la découverte de l’espace naturel et historique du Mont Canisy. Pour marcheurs moyens. Animaux interdits. A partir de 12 ans.

Situé sur les hauteurs de Bénerville-sur-mer, le Mont-Canisy offre un panorama exceptionnel, dominant la Côte Fleurie à 110 mètres de hauteur. Pendant des siècles domaine seigneurial, le Mont-Canisy est aujourd’hui un site naturel protégé par le Conservatoire du littoral, qui veille sur sa flore et sa faune, et un lieu chargé d’histoire sur lequel subsistent des casemates, bunkers et autres vestiges datant de la Seconde guerre mondiale.

