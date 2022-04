Randonnée à la découverte du marais doux Musée la Bourrine du Bois Juquaud Saint-Hilaire-de-Riez Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez

Vendée

Randonnée à la découverte du marais doux Musée la Bourrine du Bois Juquaud, 14 mai 2022, Saint-Hilaire-de-Riez. Randonnée à la découverte du marais doux

Musée la Bourrine du Bois Juquaud, le samedi 14 mai à 18:30 Rendez-vous devant le musée de la Bourrine du Bois Juquaud

Randonnée de 7km dans le marais doux au crépuscule Musée la Bourrine du Bois Juquaud 4 chemin du Bois Juquaud, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée, Pays de la Loire, France Saint-Hilaire-de-Riez Vendee

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée Autres Lieu Musée la Bourrine du Bois Juquaud Adresse 4 chemin du Bois Juquaud, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée, Pays de la Loire, France Ville Saint-Hilaire-de-Riez lieuville Musée la Bourrine du Bois Juquaud Saint-Hilaire-de-Riez Departement Vendee

Musée la Bourrine du Bois Juquaud Saint-Hilaire-de-Riez Vendee https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire-de-riez/

Randonnée à la découverte du marais doux Musée la Bourrine du Bois Juquaud 2022-05-14 was last modified: by Randonnée à la découverte du marais doux Musée la Bourrine du Bois Juquaud Musée la Bourrine du Bois Juquaud 14 mai 2022 Musée la Bourrine du Bois Juquaud Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez

Saint-Hilaire-de-Riez Vendee