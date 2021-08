Randonnée à la découverte du Lauchenkopf Munster, 17 août 2021, Munster.

Randonnée à la découverte du Lauchenkopf 2021-08-17 09:00:00 – 2021-08-17 17:30:00

Munster Haut-Rhin Munster

EUR Rendez-vous au bout du monde pour une randonnée offrant de magnifiques points de vue sur la chaine des Vosges !

La randonnée démarre en toute fin de vallée et s’élève dans une magnifique forêt pour atteindre les chaumes du Breitfirst. De là, de magnifiques vues panoramiques vous attendent. En option, il est possible d’effectuer l’ascension du

Lauchenkopf (1314 m), l’un des plus hauts sommets vosgiens.

Sortie à partir de 10 ans

Niveau : Cette sortie s’adresse à un public pratiquant la randonnée régulièrement.

Temps de marche effectif : 5h00 / Option sommet: 6h00

Distance : 12 km / Option sommet : (15 km)

Dénivelé : +700 m / -700 m – Option sommet :(+800 m / -800 m)

Matériels obligatoires : Chaussures de randonnée ou trail / 1 vêtement chaud (type polaire) / 1 vêtement de pluie / chapeau / crème solaire / 1.5L d’eau minimum / barres énergétiques. Prévoir votre pique-nique.

En cas de nécessité, l’accompagnateur en montagne se réserve le droit de modifier l’itinéraire.

Sortie pouvant se réaliser avec minimum 1 participant et maximum 10 participants.

Chiens interdits.

+33 3 89 77 31 80

dernière mise à jour : 2021-08-09 par