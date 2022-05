Randonnée à la découverte des papillons Brenat Brenat Catégories d’évènement: Brenat

Randonnée à la découverte des papillons Brenat, 15 mai 2022, Brenat. Randonnée à la découverte des papillons rue de l’Ailloux Parking de covoiturage Brenat

2022-05-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-15 16:00:00 16:00:00 rue de l’Ailloux Parking de covoiturage

Brenat Puy-de-Dôme Brenat EUR 5 5 Randonnée au profit de l’Association des soins palliatifs de l’hôpital d’Issoire mairie.brenat@orange.fr +33 4 73 71 55 76 rue de l’Ailloux Parking de covoiturage Brenat

Détails Catégories d'évènement: Brenat, Puy-de-Dôme
Lieu Brenat Adresse rue de l'Ailloux Parking de covoiturage Ville Brenat Departement Puy-de-Dôme

