Gare de Saintes, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Si vous vous intéressez au patrimoine ferroviaire de Saintes, ce parcours est fait pour vous ! De l’ancienne voie des Chemins de fer départementaux au sentier de randonnée d’aujourd’hui, une randonnée empreinte de souvenirs…

Gratuit. Réservation obligatoire. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

