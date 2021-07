Randonnée : à la découverte de la forêt d’Iraty Mendive, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Mendive.

Randonnée : à la découverte de la forêt d’Iraty 2021-07-22 13:30:00 – 2021-07-22 16:30:00 Plateua de Cize Iraty Devant le restaurant Etxola

Mendive Pyrénées-Atlantiques Mendive

Considérée comme la plus grande hêtraie d’Europe, la forêt d’Iraty est un lieu sauvage et préservé. Pour s’imprégner de son ambiance, nous sortirons des sentiers battus et partirons à la découverte de ses multiples richesses : histoire, exploitation forestière à travers les âges, lieu de passage et de vie, faune et flore, rôle des champignons ou encore légendes basques sont autant de clés pour appréhender ce lieu. Niveau : Facile Distance : 6 km Dénivelé : +350 maxi. Durée : 3h. Âge mini : 7 ans. Inscription avant 24h.

+33 5 59 37 03 57

Mendi Gaiak

