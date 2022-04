Randonnée à la découverte de la forêt de Retz Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

2022-04-30 09:30:00 – 2022-04-30 15:30:00

Villers-Cotterêts Aisne Partez à la découverte de la forêt de Retz, labellisée Forêt d'Exception. Cette randonnée de 9 km est encadrée par l'office national des forêts. Guy Duronsoy, président de l'association de Sauvegarde de la Laie des Pots, présentera le système d'adduction qui alimenta en eau, le château puis la ville de Villers-Cotterêts dès la fin du 12e siècle. L'inscription est obligatoire.

