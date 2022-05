Randonnée : À la découverte de la ferme du Lieu Bill Blonville-sur-Mer, 23 août 2022, Blonville-sur-Mer.

Randonnée : À la découverte de la ferme du Lieu Bill Blonville-sur-Mer

2022-08-23 09:15:00 09:15:00 – 2022-08-23

Blonville-sur-Mer Calvados

Randonnée de 3 à 4h et de 12km environ au départ de Villers-sur-Mer, à la découverte de la ferme du Lieu Bill et de sa production de cidre et dérivés.

A partir de 12 ans.

Blonville-sur-Mer

