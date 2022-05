Randonnée : À la découverte de la ferme de l’éco-domaine de Bouquetot Saint-Pierre-Azif, 25 juillet 2022, Saint-Pierre-Azif.

Randonnée : À la découverte de la ferme de l’éco-domaine de Bouquetot Eco-domaine de Bouquetot D27 Les Broches Saint-Pierre-Azif

2022-07-25 09:15:00 09:15:00 – 2022-07-25 Eco-domaine de Bouquetot D27 Les Broches

Saint-Pierre-Azif Calvados

Au départ de Villers-sur-Mer, randonnée de 4 à 5h et de 18km environ à la découverte de la ferme du Bouquetot et de sa production de spiruline. Pour marcheurs moyens. Animaux interdits. A partir de 12 ans.

Ancienne grande ferme d’élevage s’étendant sur 68 hectares, le domaine de Bouquetot, avec ses sept bâtiments, typiques de l’architecture traditionnelle à pans de bois, est un précieux témoignage de la vie rurale et du patrimoine augerons au XVIIe et XVIIIe siècles. Jusqu’à la fin des années 1980, une famille jouissait d’un mode de vie autonome sur ces terres, dotées de nombreuses sources de qualité. Dans un souci de protection de ces dernières, la Communauté de Communes Cœur Côté Fleurie acquis le domaine. Eco-domaine depuis 2009, le site se veut un lieu référent pour le développement d’utilisation innovante des ressources naturelles. L’objectif est de valoriser les terres et le corps de ferme par l’installation d’activités écologiques, économiques et pédagogiques. On y trouve un maraîcher bio en permaculture et agriculture, apiculture, un élevage de bovins bio, des cabanes dans les arbres, des espaces de production de spiruline, de lombricompost, de fleurs d’ornement et comestibles, un jardin de thé…

Au départ de Villers-sur-Mer, randonnée de 4 à 5h et de 18km environ à la découverte de la ferme du Bouquetot et de sa production de spiruline. Pour marcheurs moyens. Animaux interdits. A partir de 12 ans.

Ancienne grande ferme d’élevage s’étendant…

Au départ de Villers-sur-Mer, randonnée de 4 à 5h et de 18km environ à la découverte de la ferme du Bouquetot et de sa production de spiruline. Pour marcheurs moyens. Animaux interdits. A partir de 12 ans.

Ancienne grande ferme d’élevage s’étendant sur 68 hectares, le domaine de Bouquetot, avec ses sept bâtiments, typiques de l’architecture traditionnelle à pans de bois, est un précieux témoignage de la vie rurale et du patrimoine augerons au XVIIe et XVIIIe siècles. Jusqu’à la fin des années 1980, une famille jouissait d’un mode de vie autonome sur ces terres, dotées de nombreuses sources de qualité. Dans un souci de protection de ces dernières, la Communauté de Communes Cœur Côté Fleurie acquis le domaine. Eco-domaine depuis 2009, le site se veut un lieu référent pour le développement d’utilisation innovante des ressources naturelles. L’objectif est de valoriser les terres et le corps de ferme par l’installation d’activités écologiques, économiques et pédagogiques. On y trouve un maraîcher bio en permaculture et agriculture, apiculture, un élevage de bovins bio, des cabanes dans les arbres, des espaces de production de spiruline, de lombricompost, de fleurs d’ornement et comestibles, un jardin de thé…

Eco-domaine de Bouquetot D27 Les Broches Saint-Pierre-Azif

dernière mise à jour : 2022-05-08 par