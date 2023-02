Randonnée à la cascade et au pic de Pista (Alt. 1 779 m) Larrau Catégories d’Évènement: Larrau

Pyrénées-Atlantiques

Randonnée à la cascade et au pic de Pista (Alt. 1 779 m), 26 mai 2023, Larrau

2023-05-26 09:00:00 – 2023-05-26 18:00:00

Pyrenees-Atlantiques 3 EUR Avec Manon MARCHAND, animatrice nature au CPIE Pays Basque et Bixente

OYHENART, accompagnateur montagne.

Sortie en Haute-Soule sur les hauteurs de Larrau. Après une montée progressive

dans une belle forêt de hêtres et sur les chemins de transhumance, traversée du

vallon d’Ardane jusqu’au col frontalier de Uthururdinetako lepoa pour aller au

pic de Pista. Puis descente par le vallon voisin et découverte de la cascade de

Pista.

Distance 12,5 km env. Dénivelé : 1 050 m+. Pour marcheurs confirmés.

Rdv à 9 h à Larrau. Retour vers 18 h.

Prévoir casse-croûte, eau, chaussures de randonnée, vêtements chauds (polaire,

Larrau

