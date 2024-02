RANDONNÉE À LA CARRIÈRE BARROIS stèle du Warndt / dans le rond-point Freyming-Merlebach, mercredi 27 mars 2024.

Mercredi

L’Office de tourisme vous propose une randonnée guidée et commentée de 7,5Km, au cœur de la carrière Barrois. Devenue un bijou de nature et le refuge de nombreuses espèces en danger, la carrière Barrois est intimement liée à notre passé minier. Notre guide vous parlera de l’histoire industrielle du site mais aussi de sa faune actuelle et de son intérêt écologique. Notre conseil: emportez vos jumelles et soyez équipés de chaussures de marche. Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 09:00:00

fin : 2024-03-27 12:00:00

stèle du Warndt / dans le rond-point rue Élie Reumaux

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

