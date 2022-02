Randonnée à Douarnenez « Ville et Ports » 12,5 km Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Douarnenez Finistère Douarnenez Dans le cadre de Rando Bretagne 2022, 9 randonnées organisées dans le Finistère entre le 16 et 24 avril 2022 par la Fédération de Randonnée. Dimanche 24 avril, randonnée entre la Ville et les Ports de Douarnenez, boucle de 12,5 km.

Prévoir pique nique et gobelet. Animaux interdits. Embouts caoutchoutés obligatoires.

