RANDONNÉE À DEUX VOIX « SUR LES TRACES D’ALBERT ROUGER »

Vende Doix lès Fontaines Celle-ci permettra d’évoquer de nombreuses facettes d’un personnage important dans l’histoire de la première moitié du 20e siècle à Fontaines. Chaussez-vous bien ! Un pot de l’amitié sera offert par la municipalité de Fontaines à la fin de la promenade. Durée : 3h00 Places limitées.

Inscriptions à l’Office de Tourisme Fontenay-Vendée. François-Mathieu Poupeau, et Marie-Gabrielle Giroire s’associent pour vous proposer cette randonnée ! Doix lès Fontaines

