2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-11 16:30:00

Daubeuf-Serville 76110 Le Comité des Fêtes de Daubeuf-Serville organise une randonnée dans la vallée de la Ganzeville le samedi 11 juin 2022. Parcours de 8km dans la vallée de la Ganzeville.

Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la salle des fêtes.

Participation au goûter de 5€ .

