Cindré Cindré Allier, Cindré Randonnée à Cindré Cindré Cindré Catégories d’évènement: Allier

Cindré

Randonnée à Cindré Cindré, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Cindré. Randonnée à Cindré 2021-07-20 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-20

Cindré Allier Cindré Circuit de 9 km. Durée 2h30.

Organisée par l’AMPA. dernière mise à jour : 2020-09-02 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cindré Étiquettes évènement : Autres Lieu Cindré Adresse Ville Cindré lieuville 46.32648#3.56421