RANDONNÉE À CHEVAL POUR VISITER UNE PIMENTERAIE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, vendredi 19 avril 2024.

Rejoignez à cheval la pimenteraie de la ferme atypique de Gladys

Nous partirons du village de La Vacquerie le matin à la fraîche en pleine été et prendrons la direction de Saint-Etienne-de-Gourgas. Une fois en bas, après avoir attachés nos chevaux, nous partagerons notre repas, tiré du sac en bord de rivière. Après déjeuner, Gwladys nous présentera sa ferme atypique une pimenteraie dans les contreforts du Larzac, et sa culture de piments des îles et d’Amérique du Sud. Dégustation pour les plus courageux, possibilité d’acheter des produits sur place. Découvrez la pimenteraie en avant-première https://piments-du-bout-du-monde.fr 112.82 112.82 EUR.

Début : 2024-04-19 09:00:00

fin : 2024-04-19 18:00:00

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie

