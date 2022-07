Randonnée à Bouziès. Bouziès Bouziès Catégories d’évènement: Bouziès

Lot

Randonnée à Bouziès. Bouziès, 23 septembre 2022, Bouziès. Randonnée à Bouziès.

Bouziès Lot

2022-09-23 08:15:00 08:15:00 – 2022-09-23 Bouziès

Lot Bouziès EUR L’association Pique et Pousse en Quercy Blanc organise une randonnée à Bouziès de 13 km.

Départ devant la mairie de l’hospitalet à 8h15 pour le covoiturage et départ du site à 9h.

Pour les départs du site téléphoner au : 06-01-75-37-10 pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr +33 6 01 75 37 10 @Randonnée

Bouziès

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bouziès, Lot Autres Lieu Bouziès Adresse Bouziès Lot Ville Bouziès lieuville Bouziès Departement Lot

Bouziès Bouziès Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouzies/

Randonnée à Bouziès. Bouziès 2022-09-23 was last modified: by Randonnée à Bouziès. Bouziès Bouziès 23 septembre 2022 Bouziès, Lot

Bouziès Lot