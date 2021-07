Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Randonnée à Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Randonnée à Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Beaulieu-lès-Loches. Randonnée à Beaulieu-lès-Loches 2021-07-21 09:30:00 – 2021-07-21 12:30:00

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Beaulieu-lès-Loches 15 EUR Partez à la découverte de ce village classé «petite cité de caractère» accompagnés d’Elise, guide de randonnée. Elle vous racontera l’histoire de Beaulieu et vous montrera pourquoi il est si facile d’en tomber sous le charme.

Partez à la découverte de ce village classé «petite cité de caractère» accompagnés d'Elise, guide de randonnée. Elle vous racontera l'histoire de Beaulieu et vous montrera pourquoi il est si facile d'en tomber sous le charme.

Entre caves troglodytiques, jardins poétiques et vie artistique.

randoentouraine@gmail.com +33 6 43 57 38 41 https://www.randoentouraine.com/jereservemarando

