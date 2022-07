Randonnée

Randonnée, 14 août 2022, . Randonnée



2022-08-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-14 17:00:00 17:00:00 Les adhérents de l’association vous propose une randonnée d’une durée de 3 heures sur les chemins du GR223. Ce sera l’occasion de vous faire découvrir le paysage du Bessin de la campagne à la côte avec des habitants passionnés.

Gratuit – don libre – inscriptions obligatoires Les adhérents de l’association vous propose une randonnée d’une durée de 3 heures sur les chemins du GR223. Ce sera l’occasion de vous faire découvrir le paysage du Bessin de la campagne à la côte avec des habitants passionnés.

