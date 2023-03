Randonnée « 10 heures Marche Audax » Gien Gien Catégories d’Évènement: Gien

2023-04-02 08:00:00 – 2023-04-02 Gien

Loiret Gien Randonnée pédestre « 10 h Marche Audax » organisée par Audax Rando Gien. Départ : salle des fêtes Bernard Palissy, Rue Bernard Palissy. – 50 – 25 km

– Inscriptions de 7h à 8h

– Audax allure 6km/h

– Repas sur réservation Randonnée « 10 heures Marche Audax » president.audaxgien@free.fr +33 6 38 50 62 42 http://audaxgien.fr/ Audax Rando Gien

