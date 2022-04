Randonnée 1 jour à cheval La Chapelle-aux-Naux, 8 mai 2022, La Chapelle-aux-Naux.

Randonnée 1 jour à cheval La Chapelle-aux-Naux

2022-05-08 – 2022-05-08

La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire

110 EUR 110 110 Rendez-vous à 09h00 pour un accueil amical autour d’un café afin que tous les participants fassent connaissance.

Départ à cheval vers 10h00 direction d’Azay-le-Rideau afin d’aller déguster du vin dans une magnifique cave.

La matinée, alternance entre campagne et forêt

Arrivée à la cave vers 13h00,

Dégustation de vins (blanc/rosé en appellation Touraine, rouge en appellation Chinon et pétillant en appellation crémant de Loire.

Repas champêtre à table, cuisiné maison avec produits du terroir et vin compris.

Départ à cheval vers 15h30/16h00. L’après-midi, alternance entre campagne, forêt et vergers, et retour vers 18h00.

Programme de cette journée à cheval: nature, châteaux et visite de caves.

Départ à 10h aprsè un accueil café. Retour à 18h.

secretariat.tourainecheval@gmail.com +33 2 47 82 26 29

La Chapelle-aux-Naux

