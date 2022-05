Randonnée 1 jour à cheval

Randonnée 1 jour à cheval, 11 septembre 2022, . Randonnée 1 jour à cheval

2022-09-11 09:00:00 – 2022-09-11 18:00:00 Une journée à cheval entre nature, châteaux et caves.

Repas champêtre à table, cuisiné maison avec produits du terroir et vin compris.

