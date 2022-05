Randonnée 1 jour à cheval

2022-07-14 09:00:00 – 2022-07-14 18:00:00 Rendez-vous à 09h00 pour un accueil amical autour d’un café afin que tous les participants fassent connaissance.

Départ à cheval vers 10h00 direction d’Azay-le-Rideau afin d’aller déguster du vin dans une magnifique cave.

La matinée, alternance entre campagne et forêt

Arrivée à la cave vers 13h00

