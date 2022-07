RANDONNE VITICOLE – MAS DE NOVI Montagnac, 22 juillet 2022, Montagnac.

Rue Jean Jaurès Montagnac Hérault

2022-07-22 09:00:00 – 2022-07-22 12:00:00

Laure Charpentier, enfant du pays, diplômée d’Etat, labellisée Vignoble et Découverte, oléicultrice et spécialisée en randonnée commentée vous accompagne pour découvrir ce terroir si particulier. Entre Bessilles et l’Abbaye de Valmagne, lieu riche en biodiversité et en histoire, nous découvrirons cette géologie particulière.

10h-12h sur inscription, parcours facile de moins de 7 kms

Prévoir baskets, protections solaires, eau.

Le lieu de départ vous sera communiqué au moment de l’inscription.

