RANDONNE pédestre et équestre, 8 mai 2022, . RANDONNE pédestre et équestre

2022-05-08 – 2022-05-08 EUR Pour la randonnée pédestre: Petit déjeuner avant le départ et collation pendant le parcours.Pour la randonnée équestre: possibilité de déjeuner sur place au restaurant La Calmette, table conviviale au saveurs locales. Randonnée pédestre: 9 ou 18 km (10€), randonnée équestre 25 km (12€) départ échelonné de 8h à 9h30 à La Calmette (Arvieu). Réservation (repas et randonnées): 07 69 27 54 11. Pour la randonnée pédestre: Petit déjeuner avant le départ et collation pendant le parcours.Pour la randonnée équestre: possibilité de déjeuner sur place au restaurant La Calmette, table conviviale au saveurs locales. OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU dernière mise à jour : 2022-03-30 par

