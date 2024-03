Randonné évènement à l’occasion de la sortie du topoguide « Sentiers d’Emilie » Brive-la-Gaillarde, samedi 23 mars 2024.

Randonné évènement à l’occasion de la sortie du topoguide « Sentiers d’Emilie » Brive-la-Gaillarde Corrèze

Pour célébrer la sortie de ces nouveaux outils et encourager leur utilisation, une randonnée événementielle est organisée le samedi 23 mars, en compagnie de Hervé Thro, auteur reconnu du guide Sentiers d’Emilie , et Nicolas, expert local qui partagera les secrets de la flore et de la faune de la région.

RDV à 14h30 sur le parking des Grottes de Saint Antoine.

Durée 2h15 environ parcours de 8 km à travers Planchetorte et Chèvrecujols.

Gratuit. Inscriptions à l’office de tourisme ou au 05 55 24 08 80.

Un topo guide offert aux 10 premiers inscrits. Un pot gaillard sera servi à tous les participants à l’issue de la rando. .

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

41 Avenue Edmond Michelet

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

