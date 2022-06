RANDONNAILLE EN LORRAINE GAUMAISE Quincy-Landzécourt Quincy-Landzécourt Catégories d’évènement: Meuse

Meuse Quincy-Landzécourt 7 EUR Visite guidée du Village de Quincy-Landzécourt avec Antoine Collot, maire du village, et balade sur les plantes médicinales avec Adèle Reuter suivi d’un verre de l’amitié.

RDV : Église de Quincy-Landzécourt à 13h30

PAF : Adulte : 7€ – Enfant (6ans – 12 ans) : 3,50€ – Enfant (-6ans) : Gratuit Réservation en ligne sur www.visitgaume.be ou par téléphone au

063 39 31 00 (toute annulation doit se faire 48h avant la date de l’évènement).

Port du masque obligatoire – Chien non admis contact@visitgaume.be +32 63 39 31 00 http://www.visitgaume.be/ Quincy-Landzécourt

