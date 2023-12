Soirée « Les Bronzés sont dans le Perche » RANDONNAI Tourouvre au Perche, 1 décembre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Soirée Tartiflette. Apéritif offert à tous ceux qui porteront un accessoire de ski.

Tartiflette + dessert + café (hors boisson)

16 € adultes 8€ enfants de – de 10 ans

Réservation obligatoire au 06 64 29 29 36

Billets en vente au Bar-épicerie « Le Mistral « à Randonnai 09 75 91 95 56.

RANDONNAI Salle Pierre Tremblay

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Tartiflette evening. Aperitif offered to all those wearing a ski accessory.

Tartiflette + dessert + coffee (excluding drinks)

16? adults 8? children under 10 years old

Reservations essential: 06 64 29 29 36

Tickets on sale at « Le Mistral » bar-grocery in Randonnai 09 75 91 95 56

Tartiflette nocturna. Aperitivo ofrecido a todos los que lleven un accesorio de esquí.

Tartiflette + postre + café (bebidas excluidas)

16? adultos 8? niños menores de 10 años

Imprescindible reservar en el 06 64 29 29 36

Venta de entradas en el bar-tienda « Le Mistral » de Randonnai 09 75 91 95 56

Abend mit Tartiflette. Kostenloser Aperitif für alle, die ein Skizubehör tragen.

Tartiflette + Dessert + Kaffee (ohne Getränke)

16 ? Erwachsene 8 ? Kinder unter 10 Jahren

Reservierung unter 06 64 29 29 36 erforderlich

Kartenverkauf in der Bar-Lebensmittelhandlung « Le Mistral » in Randonnai 09 75 91 95 56

