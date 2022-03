Randonn�e nocturne et feux d’artifice – Camina Luna – Menton Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Randonn�e nocturne et feux d’artifice – Camina Luna – Menton Menton, 14 juillet 2022, Menton. Randonnée nocturne et feux d’artifice – Camina Luna – Menton Menton

2022-07-14 – 2022-07-14

Menton Alpes-Maritimes Menton EUR Nous vous proposons une balade nocturne de 3h dans une ambiance féerique et illuminée. Nous emprunterons des chemins taillés dans les versants escarpés, éclairés par les lueurs de la Côte d’Azur et par nos lampes, surplombant la Riviera. sas.orgaya@gmail.com +33 6 13 25 01 82 https://www.orgaya.com/ Menton

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Menton Adresse Ville Menton lieuville Menton Departement Alpes-Maritimes

Menton Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Randonn�e nocturne et feux d’artifice – Camina Luna – Menton Menton 2022-07-14 was last modified: by Randonn�e nocturne et feux d’artifice – Camina Luna – Menton Menton Menton 14 juillet 2022 Alpes-Maritimes Menton

Menton Alpes-Maritimes