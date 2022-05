Randonée pédestre botanique à La Ferrière Harang Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Randonée pédestre botanique à La Ferrière Harang Souleuvre en Bocage, 18 juin 2022

2022-06-18

Randonnée pédestre de 6 kilomètres à la découverte " d'une feuille à l'autre, reconnaitre les arbres du bocage" avec Andréa Herten. Départ à 15 heures sur le parking du Viaduc de la Souleuvre.

