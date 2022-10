Randonée L’appel du Rhône Andance Andance Catégories d’évènement: Andance

Ardche

Randonée L’appel du Rhône Andance, 6 novembre 2022, Andance. Randonée L’appel du Rhône

Rendez-vous sur le quai en contre bas de la mairie Andance Ardche

2022-11-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-06 Andance

Ardche Andance Parce que le Rhône est notre quotidien et vit avec nous ! Le conseil municipal reçoit l’association de L’appel du Rhône. Une randonnée de sensibilisation est prévue, départ et retour Andance. vivreicienvironnement@gmail.com +33 4 75 34 22 33 Andance

dernière mise à jour : 2022-10-09 par

Détails Catégories d’évènement: Andance, Ardche Autres Lieu Andance Adresse Rendez-vous sur le quai en contre bas de la mairie Andance Ardche Ville Andance lieuville Andance Departement Ardche

Andance Andance Ardche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andance/

Randonée L’appel du Rhône Andance 2022-11-06 was last modified: by Randonée L’appel du Rhône Andance Andance 6 novembre 2022 Andance Ardche Rendez-vous sur le quai en contre bas de la mairie Andance Ardche

Andance Ardche