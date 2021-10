Moulin-Neuf Moulin-Neuf Dordogne, Moulin-Neuf Randonée en faveur du Téléthon Moulin-Neuf Moulin-Neuf Catégories d’évènement: Dordogne

Moulin-Neuf

Randonée en faveur du Téléthon Moulin-Neuf, 4 décembre 2021, Moulin-Neuf. Randonée en faveur du Téléthon 2021-12-04 09:00:00 – 2021-10-25 Salle Polyvalente Le Bourg

Moulin-Neuf Dordogne Moulin-Neuf Randonnée pédestre au profit du Téléthon Moulin-Neuf-Le Pizou RDV à 9h à la salle polyvalente de Moulin-Neuf pour un départ à 9h30 : 06.89.67.08.08 Randonnée pédestre au profit du Téléthon Moulin-Neuf-Le Pizou RDV à 9h à la salle polyvalente de Moulin-Neuf pour un départ à 9h30 : 06.89.67.08.08 +33 6 89 67 08 08 Randonnée pédestre au profit du Téléthon Moulin-Neuf-Le Pizou RDV à 9h à la salle polyvalente de Moulin-Neuf pour un départ à 9h30 : 06.89.67.08.08 téléthon dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Moulin-Neuf Autres Lieu Moulin-Neuf Adresse Salle Polyvalente Le Bourg Ville Moulin-Neuf lieuville 45.01031#0.05169